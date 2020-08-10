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Михалкова рассказала, насколько близкими были отношения в "Уральских пельменях"

09:56
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Она утверждает, что романы с коллегами не заводила

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала, доводилось ли ей заводить отношения с коллегами по проекту. Вокруг личной жизни актрисы ходило много слухов – ведь в мужском коллективе Юлия долгое время была единственной девушкой.

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Артистка призналась, что к началу работы в проекте она долгое время была знакома со всеми участниками "Пельменей", и мужчины относились к ней "как к дочке". Юлия подчеркнула, что поблажек в работе ей никогда не делали.

"Я не ощущала какой-то снисходительности, мол, вот пришла красавица, она нам просто нравится. Нет, когда дело касалось работы, то поблажек не было никаких... Я там не имела права на "не хочу и не могу"", - заявила она в интервью StarHit.

Что касается личной жизни, Михалкова уверяет, что никаких служебных романов у нее не было. "Больше всех "пострадал", конечно, Дима Брекоткин! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!" - сказала актриса.

Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени" в 2019 году, в проекте она проработала 10 лет. Артистка заявила, что причиной ухода стало стремление к профессиональному росту.

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