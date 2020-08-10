В российских школах появятся новые должности

В 2021 году произойдут перемены в среднем образовании

В российских школах в 2021 году начнется внедрение новых должностей и квалификационных категорий.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью "Российской газете". В частности, появятся такие должности, как учитель-методист и учитель-наставник.

"Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов", - отметил министр.

Кроме того, необходимо провести анализ школьных программ, чтобы понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы.

"К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников", - добавил Кравцов.

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