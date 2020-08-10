В Москве более 190 тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции

За сутки выздоровели 898 пациентов

В Москве за сутки выздоровели 898 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться… Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555", - сказала Ракова (цитата по ТАСС).

После лечения все пациенты прошли тесты, которые показали отсутствие у них COVID-19. Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, более 240 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, всего проведено более 30,8 миллиона тестов на коронавирус. За сутки было сделано 246 тысяч исследований.

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