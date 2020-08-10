В ходе протестов в Минске погиб один человек

Его задавил автозак

В Минске беспорядки, начавшиеся после окончания президентских выборов, стали причиной гибели одного человека. Об этом рассказал представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

"Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - заявил правозащитник. Его слова приводит ТАСС.

Член группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор Александр Башкин допустил, что протесты в Белоруссии могли быть заранее подготовлены оппозицией. "Это мое мнение, но протесты в Белоруссии могли быть заранее подготовлены и спланированы подготовленным третьей стороной сценарием силового развития. Не исключаю, что это был хладнокровный план", - считает он.

На данный момент официальных комментариев властей республики по поводу происходящего еще не поступало. Данных МВД Белоруссии о погибшем пока нет.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.

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