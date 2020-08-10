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В ходе протестов в Минске погиб один человек

10:08
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Его задавил автозак

В Минске беспорядки, начавшиеся после окончания президентских выборов, стали причиной гибели одного человека. Об этом рассказал представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.
Озвучены предварительные итоги выборов президента Белоруссии

"Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - заявил правозащитник. Его слова приводит ТАСС.

Член группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор Александр Башкин допустил, что протесты в Белоруссии могли быть заранее подготовлены оппозицией. "Это мое мнение, но протесты в Белоруссии могли быть заранее подготовлены и спланированы подготовленным третьей стороной сценарием силового развития. Не исключаю, что это был хладнокровный план", - считает он.

На данный момент официальных комментариев властей республики по поводу происходящего еще не поступало. Данных МВД Белоруссии о погибшем пока нет.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.

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