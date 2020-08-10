Наблюдатели от СНГ назвали открытыми выборы в Белоруссии

Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с победой

В Белоруссии подводят итоги президентских выборов. По предварительным подсчётам, лидирует действующий глава республики Александр Лукашенко. За него проголосовали более 80 процентов избирателей. На втором месте - Светлана Тихановская. Её поддержали около 10 процентов. Против всех кандидатов высказались 6 процентов граждан. С победой Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин. Глава нашего государства выразил надежду, что деятельность президента Белоруссии будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений двух стран, углублению сотрудничества и наращиванию интеграционных процессов.

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84% - об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. Предварительные итоги показывают уверенную победу Александра Лукашенко.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", - заявила Ермошина.

На втором месте Светлана Тихановская - за нее проголосовало чуть меньше 10 процентов избирателей. Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень получили от 1 до 2 процентов. Против всех кандидатов высказались 6 процентов избирателей. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек.

Судя по переполненным урнам и очередям, такого интереса избирательные комиссии не ожидали. Чтобы дать возможность всем желающим отдать свой голос, некоторым участкам пришлось продолжить работу и после восьми вечера. Огромный интерес к выборам проявили и те, кто голосовал за рубежом.

На участках дежурили 50 тысяч национальных и 250 международных наблюдателей. В миссии СНГ уже сообщили, что выборы в Белоруссии были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан.

"Обстановка на участках вчера была совершенно спокойная, везде были наблюдатели. На тех участках, где мы были, никаких вопросов у наблюдателей не было. Все сказали, что выборы организованы хорошо", - заявил международный наблюдатель Владимир Круглый.

Однако еще накануне после оглашения результатов экзит-полов, в нескольких районах Минска и других городов начались акции протеста, в которых, по оценкам наблюдателей, приняли участие несколько тысяч человек. Правоохранительные органы с самого начала решительно пресекали все попытки митингующих перекрыть движение на основных городских магистралях. Усиленные наряды милиции, ОМОН и Внутренних войск начали вытеснять людей из центральных районов столицы. Произошли стычки.

"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Ольга Чемоданова пресс-секретарь МВД Белоруссии.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что по фактам беспорядков возбуждены уголовные дела. Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что выборы состоялись. Окончательные итоги опубликуют к концу недели.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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