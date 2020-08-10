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Видео ликвидации ядовитых веществ в Усолье-Сибирском

11:56
  • понедельник
  • 10 августа 2020

В регион прибыл отряд химиков Минобороны

Отряд химиков Минобороны приступил к ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на территории бывшего завода "Усольехимпром" в Иркутской области. Специалисты прибыли в район по поручению Владимира Путина.

Из-за угрозы распространения ядовитых веществ в Усолье-Сибирском действует режим ЧС, отмечает "ТВ Центр". В двух километрах от города расположен бывший завод по производству химикатов. Предприятие обанкротилось в начале двухтысячных. В цехах до сих пор хранятся ёмкости с опасными веществами. Военные из подразделения радиационной, химической и биологической защиты уже начали собирать образцы токсинов.

Следующим этапом предстоит обезвредить залежи отходов, а также установить водяные завесы для предотвращения утечки. Задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. По воздуху в район перебросили мобильные комплексы для анализа токсинов и универсальную станцию обработки.

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Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
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