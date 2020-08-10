Видео ликвидации ядовитых веществ в Усолье-Сибирском

В регион прибыл отряд химиков Минобороны

Отряд химиков Минобороны приступил к ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на территории бывшего завода "Усольехимпром" в Иркутской области. Специалисты прибыли в район по поручению Владимира Путина.

Из-за угрозы распространения ядовитых веществ в Усолье-Сибирском действует режим ЧС, отмечает "ТВ Центр". В двух километрах от города расположен бывший завод по производству химикатов. Предприятие обанкротилось в начале двухтысячных. В цехах до сих пор хранятся ёмкости с опасными веществами. Военные из подразделения радиационной, химической и биологической защиты уже начали собирать образцы токсинов.

Следующим этапом предстоит обезвредить залежи отходов, а также установить водяные завесы для предотвращения утечки. Задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. По воздуху в район перебросили мобильные комплексы для анализа токсинов и универсальную станцию обработки.

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