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Меган Маркл поссорила принца Гарри с лучшим другом

10:43
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Они дружили с детства

Британский принц Гарри отвернулся от своего лучшего друга Тома Инскипа из-за того, что тот не чувствовал доверия к его избраннице Меган Маркл.

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Гарри и Том дружили с детства. Но когда принц начал встречаться с американской актрисой, приятель попросил герцога не торопиться со свадьбой, пишет The Telegraph.

По словам авторов книги, "В поисках свободы" о жизни герцога и герцогини Сассекских, Гарри обиделся на друга за то, что тот оказался поддержать его. В результате Том Инскип и его супруга Лара Хьюз-Янг были исключены из списка гостей, приглашенных на свадьбу.

"Гарри действительно было больно, что кто-то, с кем он был так близок, не разделил его точку зрения", - сообщил источник.

Ранее стало известно, что принц Уильям тоже отговаривал младшего брата от брака с Меган Маркл, так как считал их отношения несерьезными. Такого же мнения была и Кейт Миддлтон.

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