Наводнение и жара: стихия ударила по европейским городам

Из зоны бедствия в Греции спасатели вывезли на вертолетах более сотни жителей

Разрушительное наводнение в Греции. Жертвами стихии уже стали семь человек, среди них ребенок. Один человек пропал без вести. В эпицентре - остров Эвбея. Сорокаградусная жара сменилась мощными ливнями. Улицы городов ушли под воду. Из зоны бедствия спасатели вывезли на вертолётах более сотни жителей. Эвакуация продолжается.

Ливень и гроза. Улицы напоминают бурлящие реки. Машины сносит с лёгкостью, как бумажные кораблики. Несколько часов проливных дождей, и уровень воды в реках поднялся на полтора метра. Дороги, подвалы и первые этажи домов затопило.

- Примерно в 4 часа утра мы услышали шум прибывающей воды - это было похоже на звук водопада. Потом вода хлынула в дом. Нам пришлось залезать на мебель, как можно выше, чтобы не утонуть. - Большая удача, что мы не спали, а то бы точно утонули. Все вещи придётся выбросить, они безнадёжно испорчены. У нас ничего не осталось, даже столовых приборов. Дом полностью уничтожен.

Ливни начались ещё в выходные. Обрушились внезапно. Синоптики предупреждали об осадках - но не такой силы. Сообщения с призывом покинуть свои дома жители не получили. Сейчас главная задача спасателей - эвакуировать людей из зоны бедствия. Их вывозят на катерах и поднимают с крыш домов с помощью вертолётов - иначе добраться до затопленных районов невозможно. Удалось спасти женщину, которая считалась пропавшей без вести. Её унесло потоком воды, но спасатели заметили её с воздуха и подняли на борт. Не известна судьба ещё одного или двух жителей острова. Предстоит расчистить дома и улицы от мусора и веток, а также убрать машины, загромоздившие проезд.

- С шести утра мы утопаем в этой грязи. Я ничего не могу с этим поделать. Живу одна. Что ещё скажешь?

На севере Франции погода, наоборот, чрезвычайно сухая. Жара под 40 градусов. В 15 департаментах, включая столичный регион, введён красный, максимальный уровень опасности, в десятках других - оранжевый. Люди устремились к набережным и водоёмам.

- Очень тяжело. - Да, очень жарко. Мы взяли с собой небольшие бутылки с водой, но этого мало. Ужасная жара. Сегодня утром мы ходили в бассейн, а днём искали тень, но это всё, чем можно себе помочь. - Посмотрите, здесь настолько плохо, что на улице никого нет. Даже кондиционер в машине не помогает.

Жара во Франции продолжается второй месяц. Июль стал самым засушливым за 60 лет. Фермеры говорят об угрозе урожаю. Власти просят людей экономно расходовать воду и поменьше пользоваться личным автотранспортом, чтобы не загрязнять воздух.

Температурные рекорды - и в других европейских странах. Пляжи Великобритании, Бельгии, Германии переполнены. Показатели заболеваемости коронавирусом резко пошли вверх. На этом фоне Париж возвращает обязательное ношение масок, а Берлин и Брюссель ограничивают доступ на курорты, а то и вовсе закрывают популярные места отдыха.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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