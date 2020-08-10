Якутск окутало дымом от лесных пожаров

Пламя подступает и к другим населенным пунктам региона

Площадь природных пожаров в Сибири увеличилась в полтора раза. Напряжённая ситуация в Красноярском крае - там горит более тысячи гектаров. Пламя распространяется в заповеднике "Тунгусский", передает "ТВ Центр".

Борются с огнём и на Дальнем Востоке. В Якутии зафиксировали десятки пожаров. В регионе установилась жаркая и сухая погода. Введён режим ЧС. Пламя подступает к населённым пунктам. Дым чувствуется в некоторых городах, в том числе и в Якутске. Возле села Сватай, где огонь подошёл к дизельной электростанции, работает аэромобильная группировка МЧС.

Всего в регионе задействовано более 200 специалистов Авиалесоохраны. Тушат с земли и с воздуха. В труднодоступные места высаживаются парашютисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"