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Якутск окутало дымом от лесных пожаров

11:54
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Пламя подступает и к другим населенным пунктам региона

Площадь природных пожаров в Сибири увеличилась в полтора раза. Напряжённая ситуация в Красноярском крае - там горит более  тысячи гектаров. Пламя распространяется в заповеднике "Тунгусский", передает "ТВ Центр".

Борются с огнём и на Дальнем Востоке. В Якутии зафиксировали десятки пожаров. В регионе установилась жаркая и сухая погода. Введён режим ЧС. Пламя подступает к населённым пунктам. Дым чувствуется в некоторых городах, в том числе и в Якутске. Возле села Сватай, где огонь подошёл к дизельной электростанции, работает аэромобильная группировка МЧС.

Всего в регионе задействовано более 200 специалистов Авиалесоохраны. Тушат с земли и с воздуха. В труднодоступные места высаживаются парашютисты.

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