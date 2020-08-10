В Ливане несколько министров ушли в отставку на фоне протестов

Премьер настаивает на проведении досрочных выборов

Ночью в столице Ливана возобновились антиправительственные акции. Демонстранты блокировали улицы вокруг парламента, забрасывали камнями стражей порядка. Полиция применила слезоточивый газ. Как стало известно, несколько министров ливанского правительства уже подали в отставку.

Попытка выломать железные двери успеха не приносит. Менее прочные конструкции не выдерживают натиска. Беспорядки в Бейруте минувшей ночью разгорелись с новой силой.

Толпа штурмует здание парламента. Летят булыжники с мостовой и бутылки с зажигательной смесью. Армия и полиция отвечают слезоточивым газом. Кто-то теряет сознание. Медики работают в эпицентре событий. Первую помощь оказывают прямо на улицах. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.

Люди недовольны действиями властей. С момента взрыва в порту прошло пять дней. Но многие пострадавшие и потерявшие кров так и не получили никакой помощи.

- Мы не знаем ничего. Можно объяснить людям, что власть собирается делать в этой ситуации. Никакого плана действий. Никакой помощи. В стране хаос, и он только усиливается.

Другие же видят в протестах более глубокие проблемы. Ливан сейчас переживает не лучшие времена.

- Эти трагические события лишь подвели черту под общим состоянием дел в стране. Экономический кризис, падение национальной валюты, безработица. Люди недовольны. Никакого четкого пути выхода из кризиса.

Ситуация развивается и в политической плоскости. Инициатором протестов в минувшую субботу стала оппозиционная партия "Каиб". Некоторые члены правительства призывают к отставке кабинета. Уже сложили полномочия министры экономики, окружающей среды, административного развития, глава министерства информации "в знак солидарности с пострадавшими и семьями погибших". Премьер-министр Хассан Диаб выступил с заявлением - в понедельник он будет настаивать на проведении досрочных выборов.

Жертвами крупнейшей техногенной катастрофы - взрыва селитры в порту Бейрута - стали около 150 человек. Почти триста тысяч остались без крова. Страна скорбит. Беда пришла в каждый дом. Здесь, например, на календаре так и осталось четвертое августа. Ищут пропавшего без вести главу семейства. Мужчина работал в порту.

"Я верю, что он вернется. Он ждет нашей помощи. Я люблю своего отца. Все любят его. Он очень смелый. Нужно найти его сейчас. Потому что время уходит. Мы просто теряем время", - заявила Татьяна Хасрути.

Ливанские спасатели говорят о том, что шансов найти под завалами живых уже нет. На месте работают коллеги из России. Специалисты МЧС обследуют территорию. Психологи помогают пострадавшим.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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