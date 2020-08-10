В России создали единую систему соцобслуживания

Все данные внесут в базу до конца года

В России создали единую государственную информационную систему социального обслуживания. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

База данных упростит процедуру оформления соцподдержки для тех, чьи интересы представляют опекуны. К примеру, детей и людей с инвалидностью. Раньше для получения пособий, льгот на лекарства и питание опекун должен был подтвердить свой статус справкой. Теперь это можно сделать дистанционно.

Все данные внесут в базу до конца года, передает "ТВ Центр". Информационная система будет единой для всех органов исполнительной власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"