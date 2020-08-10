В России за сутки выявили 5118 заболевших коронавирусом

Вылечились за сутки 3259 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5118 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 892654.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 694. В Подмосковье заболели еще 153 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 70 человек с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 15001 человек.

Вылечились от коронавируса 3259 человек, в том числе в Москве - 898. Общее число выздоровевших достигло 696681.

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