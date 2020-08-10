ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гальцев поразил поклонников новым имиджем и стройной фигурой

11:03
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Любовь меняет людей?

59-летний Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости - юморист поменял стиль и избавился от лишних килограммов. Поклонники артиста предполагают, что на смену имиджа его подтолкнула молодая возлюбленная – ради нее он якобы даже сел на жесткую диету. 

Оценить преображение юмориста во всей красе поклонники смогли на шоу Елены Степаненко. Гальцев появился в студии постройневший, одетый в стильный синий костюм, бирюзовую рубашку и ярко-розовый галстук-бабочку. В Сети комментаторы засыпали артиста комплиментами:

"Вот это да! Я в восторге от нового имиджа Юрия"

"Не узнала Гальцева! Как он похудел!"

Бывшая супруга Петросяна также оценила новый образ коллеги по цеху. "Глаза дружбы редко ошибаются", говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, вижу в них столько тепла и любви! Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете! Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной!" - заявила Степаненко.

В 2016 году стало известно, что Гальцев завел роман с актрисой Марией Насыровой, которая моложе юмориста на 30 лет. Позже выяснилось, что в 2015 году у влюбленных родился сын Глеб. При этом узаконить отношения пара так и не смогла – официально Гальцев до сих пор состоит в браке со второй женой Ириной Ракшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Юрий Гальцев и Елена Степаненко
Юрий Гальцев и Елена Степаненко
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.