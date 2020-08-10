Гальцев поразил поклонников новым имиджем и стройной фигурой

Любовь меняет людей?

59-летний Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости - юморист поменял стиль и избавился от лишних килограммов. Поклонники артиста предполагают, что на смену имиджа его подтолкнула молодая возлюбленная – ради нее он якобы даже сел на жесткую диету.

Оценить преображение юмориста во всей красе поклонники смогли на шоу Елены Степаненко. Гальцев появился в студии постройневший, одетый в стильный синий костюм, бирюзовую рубашку и ярко-розовый галстук-бабочку. В Сети комментаторы засыпали артиста комплиментами:

"Вот это да! Я в восторге от нового имиджа Юрия"

"Не узнала Гальцева! Как он похудел!"

Бывшая супруга Петросяна также оценила новый образ коллеги по цеху. "Глаза дружбы редко ошибаются", говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, вижу в них столько тепла и любви! Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете! Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной!" - заявила Степаненко.

В 2016 году стало известно, что Гальцев завел роман с актрисой Марией Насыровой, которая моложе юмориста на 30 лет. Позже выяснилось, что в 2015 году у влюбленных родился сын Глеб. При этом узаконить отношения пара так и не смогла – официально Гальцев до сих пор состоит в браке со второй женой Ириной Ракшиной.

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