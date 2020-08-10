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Бузова и Манукян: любовь или пиар?

11:30
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Поклонники ставят под сомнение искренность этой пары

Год назад поклонники 34-летней Ольги Бузовой заговорили о том, что девушка, наконец, нашла свою любовь. Ее избранником стал 27-летний блогер Давид Манукян. Отношения с Ольгой принесли ему небывалую популярность, а недавно он даже смог записать совместную песню с Филиппом Киркоровым. Выгода, которую получил молодой человек, заставила поклонников пары задуматься: а есть ли чувства?

Недавно, чтобы пресечь все слухи, Дава в прямом эфире признался Бузовой в любви.

"Я тебя люблю, хочу, чтобы мы жили вместе, проводили вдвоем все свободное время. Хочу, чтобы ты готовила мне обеды, чтобы мы заботились друг о друге. Хочу, чтобы мы и дальше вместе занимались творчеством", - заявил блогер.

Девушка верит в ласковые слова. "Я его первая большая любовь в жизни", - утверждает Ольга.

Бузова и Манукян познакомились на съемках клипа певицы, где блогер исполнил роль возлюбленного девушки. Поначалу пара пыталась скрывать свои отношения, но вскоре правда стала известна широкой публике.

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