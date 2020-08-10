Ляйсан Утяшева похвасталась прибавлением в семействе

Теперь у нее и комика Паши Воли три собаки

Супруга Павла Воли 35-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что в их большой семье пополнение – собачка по кличке Шани.

"Встречайте нашу девочку, 2-летнюю Шани! Нямка и Элька приняли, как родную... Теперь у нас три пушистых антистрессика", - написала Утяшева в Instagram.

Она опубликовала фотографии с новой любимицей, а также попозировала в окружении остальных пушистых подопечных. Для этого девушка сначала выбрала черную майку, а затем примерила платье темно-синего цвета с V-образным вырезом и объемными рукавами.

На фотографии показался и супруг гимнастки Павел Воля. Он, в отличии от жены, не стал настолько тщательно готовиться к фотосессии и предстал перед камерой в домашнем аутфите.

Подписчики поздравили Утяшеву с пушистым "пополнением": "Ляйсан, у вас очень доброе сердце", "Тот случай, когда не можешь выбрать, кто милее", "Какая красавица! У вас замечательная семья и питомцы".

Утяшева и Воля воспитывают 7-летнего Роберта и 5-летнюю Софию. Компанию детям составляют питомцы спортсменки – шпицы Нямка и Элька, к которым теперь прибавилась и Шани.

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