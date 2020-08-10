Депутат Мосгордумы Орлов: Более тысячи организаций стали партнерами "Мосволонтера"

Столица - бескрайнее поле возможностей для волонтерской работы

Более тысячи организаций стали партнерами "Мосволонтера". Только за 2020 год их число превысило 200, сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, рост волонтерского движения – тренд в жизни столицы последних нескольких лет.

"Более того, этот тренд однозначно пришел "всерьез и надолго", о чем свидетельствует его постоянное укрепление. Одна из последних ярких новостей прозвучала буквально на днях: в число партнеров городского ресурсного центра "Мосволонтер" вошли в общей сложности свыше тысячи организаций. Это и благотворительные фонды и различные некоммерческие организации, и общественники, и конечно, предприятия малого и среднего бизнеса", - сказал Орлов агентству "Москва".

Депутат напомнил, что цель центра "Мосволонтер" - поддержка социально значимых инициатив и координация самого процесса столичного волонтерства, который охватывает активных горожан, органы власти всех уровней, общественные организации и предпринимательское сообщество.

По мнению Орлова, столица - бескрайнее поле возможностей для волонтерской работы: "Ее потенциал - сотни тысяч готовых потрудиться ради общественного блага добровольцев. Вместе с тем именно здесь сосредоточены те самые общественные организации (в том числе всероссийского масштаба), чья специализация - как раз оказание помощи волонтерского типа.

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