Московские выпускники могут пройти стажировку в учреждениях соцсферы

Стажировка оплачивается

С 10 августа выпускники столичных вузов и колледжей смогут пройти отбор на оплачиваемую стажировку в учреждениях комплекса социального развития Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Старт карьеры - ответственный и важный период в жизни каждого человека. Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал и получить уникальный опыт работы, мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения - флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг "Мои документы", Главархив и другие организации. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников", - рассказала она.

В программе смогут принять участие 500 выпускников. Для них открыты вакансии по 11 направлениям: социальный помощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского работника, сотрудник образовательной сферы, специалист центра "Мои документы" и другое.

Подать заявку на стажировку можно на сайте проекта dobrayamoskva.ru. Они принимаются до 10 сентября 2020 года. Стать участником проекта может выпускник московского вуза 2019 или 2020 годов или выпускник колледжа не старше 30 лет, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в Москве.

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