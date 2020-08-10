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Число жертв коронавируса в России превысило 15 тысяч

10:56
  • понедельник
  • 10 августа 2020

За сутки скончались 70 человек

В России за последние 24 часа число заразившихся коронавирусом увеличилось на 5 118.

Общее число инфицированных достигло 892 654 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным ТАСС, суточный рост девятый день не превышает 0,6%.

За сутки зафиксировано 70 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 15 001 человек. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа инфицированных в стране.

Выписаны 3 259 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 696 681 человека.

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