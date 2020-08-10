Крушение самолета в Калужской области попало на видео

Пилот погиб

В Калужской области разбился легкомоторный самолёт. Пилот погиб. Полёт и момент крушения попали на видео.

На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, лётчик пытается выполнить фигуру высшего пилотажа под названием "бочка". Самолёт успешно набирает высоту, однако после разворота уходит в крен, стремительно летит вниз и ударяется о землю.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели и следователи. Однако спасти пилота не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного судна.

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