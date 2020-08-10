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Найден ушедший в изгнание экс-король Испании

12:01
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Ранее его обвинили в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Его маршрут отследили национальные СМИ.

О своем отъезде экс-монарх сообщил неделю назад. Вероятно, спонтанная поездка связана с обвинениями в коррупции - за границей у короля нашли подставные счета. Тогда же Хуан Карлос заверил: прятаться от следствия не будет. И исчез в неизвестном направлении.

Как пишет испанская пресса, член королевской семьи вылетел на частном самолете и приземлился в Абу-Даби. Там пересел на вертолет и прилетел в один из самых дорогих отелей мира. Сообщается, что Хуан Карлос занял президентский люкс. Сутки в таком номере обходятся в одиннадцать тысяч евро.

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