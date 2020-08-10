Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента

Российский лидер рассчитывает на развитие взаимовыгодных отношений

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии.

Российский лидер выразил надежду на то, что новый срок Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, в том числе в рамках Союзного государства, а также по линии ЕЭС, СНГ и ОДКБ.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"