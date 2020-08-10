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Путин поручил провести вакцинацию от гриппа бесплатно

11:53
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Прививки сделают до 60% населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование для вакцинации от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин.

Такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов, говорится в сообщении Кремля. 

Регионы следует обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Правительство должно предусмотреть вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения и до 75% лиц из групп риска.

Помимо этого, глава государства поручил правительству проконтролировать достаточной объема производства лекарств от ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний период, а также сохранить резерв коек для лечения больных COVID-19.

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