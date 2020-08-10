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Власти Белоруссии опровергли данные о погибших в ходе протестов

12:08
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Пострадали почти 100 человек

В ходе воскресных беспорядков в Белоруссии пострадали 39 сотрудников правоохранительных граждан и более 50 участников акций протеста. Такие данные приводит МВД республики.

В ходе протестов в Минске погиб один человек
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В министерстве опровергли информацию о том, что в результате столкновений протестующих с ОМОНом и милицией погиб человек. Ранее об этом заявили представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. По его словам, мужчину задавил автозак.

"Погибших нет", - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, слова которой приводит ТАСС.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента страны. Милиция применила против митингующих водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ.

По предварительным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,23% белорусов.  Светлана Тихановская набрала 9,90% голосов. Она не признала итоги выборов и назвала себя победителем.

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