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Варвару Караулову лишили медового месяца

12:30
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Еще 9 лет девушка не сможет отправиться в свадебное путешествие

Мосгорсуд отказался сокращать срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой (Александры Ивановой).
Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката

Судимость будет погашена 27 апреля 2029 года, пишет РИА Новости. До окончания этого срока Карауловой запрещено покидать дом с 21:00 до 6:00. Кроме того, девушка должна дважды в месяц отмечаться в отделе МВД.

Защита Карауловой настаивала на отмене решения суда. Эти ограничения мешают заниматься волонтерской деятельностью, навещать родных и лишают возможности съездить в медовый месяц - в июле Караулова вышла замуж за своего адвоката Олега Елисеева.

"У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье. Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск", - доказывал в суде Елисеев.

Варвару Караулову задержали в 2015 году в Стамбуле, когда она пыталась пересечь границу с Сирией. По словам девушки, она хотела попасть к возлюбленному, который оказался вербовщиком террористов.

Караулову осудили на 4,5 года. В 2019 году ее выпустили из колонии условно-досрочно.

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