Взрыв газовой цистерны в Волгограде попал на видео

Предварительно, пострадали четыре человека
В Волгограде взорвалась цистерна с газом на заправке. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города в районе улицы Загорской. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла.
Волгоградцы делятся фото и видео с места происшествия. Многие успели снять момент взрыва на видео. ТВЦ.RU публикует кадры очевидцев.
Как сообщили агентству РИА Новости власти, при пожаре пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:40 по местному времени (11:40 по Москве). Пожарные работают по повышенному, второму рангу опасности.
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