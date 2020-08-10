Взрыв газовой цистерны в Волгограде попал на видео

Предварительно, пострадали четыре человека

В Волгограде взорвалась цистерна с газом на заправке. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города в районе улицы Загорской. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла.

Волгоградцы делятся фото и видео с места происшествия. Многие успели снять момент взрыва на видео. ТВЦ.RU публикует кадры очевидцев.

Как сообщили агентству РИА Новости власти, при пожаре пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:40 по местному времени (11:40 по Москве). Пожарные работают по повышенному, второму рангу опасности.

В Волгограде произошел мощный взрыв на газовой АЗС pic.twitter.com/LG1224a8fE — Romanoff Roman (@RRomannoff) August 10, 2020

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