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Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих - овцами

12:43
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Митингующие захотели праздник испортить

Президентские выборы в Белоруссии прошли как праздник. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. По его словам, выборы прошли при рекордной явке. Не обошел вниманием Лукашенко и вспыхнувшие в городах республики протесты.

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"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - сказал Лукашенко.

По его словам, спецслужбы страны зафиксировали "звонки из-за границы": "Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять". Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента страны. Милиция применила против митингующих водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ.

По предварительным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,23% белорусов. Светлана Тихановская набрала 9,90% голосов. Она не признала итоги выборов и назвала себя победителем.

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