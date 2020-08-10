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ДТП с пострадавшим парализовало МКАД

13:25
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Образовалась пробка длиной 7 километров

На МКАД в районе Боровского шоссе столкнулись два автомобиля, образовалась многокилометровая пробка.

ДТП произошло на внутренней стороне 48-го километра. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Газель" и Mercedes Sprinter. В результате происшествия пострадал один человек.

В автомобиле "Газель" произошла утечка газа, пишет агентство "Москва". На месте ДТП работают медики и спасатели.

По данным департамента транспорта, на месте аварии образовалась пробка длиной около семи километров (от 48 до 41 километра МКАД).

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