ДТП с пострадавшим парализовало МКАД

Образовалась пробка длиной 7 километров
На МКАД в районе Боровского шоссе столкнулись два автомобиля, образовалась многокилометровая пробка.
ДТП произошло на внутренней стороне 48-го километра. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Газель" и Mercedes Sprinter. В результате происшествия пострадал один человек.
В автомобиле "Газель" произошла утечка газа, пишет агентство "Москва". На месте ДТП работают медики и спасатели.
По данным департамента транспорта, на месте аварии образовалась пробка длиной около семи километров (от 48 до 41 километра МКАД).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"