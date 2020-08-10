В Крыму запустили водовод между двумя водохранилищами

Теперь проблем с водой в Симферополе не будет

В Симферополе специалисты Минобороны в рекордные сроки построили новую систему водоснабжения. Трубопровод длиной шестьдесят километров соединил два крупных водохранилища. Это позволит обеспечить город питьевой водой в период засухи.

15 линий трубопровода по 60 километров каждый, 50 тысяч кубометров воды в сутки из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Перепад высот между резервуарами компенсируют за счет передвижных насосных станций. Чтобы проложить водовод, военным потребовалось меньше месяца.

Температура воздуха за 30, сложный рельеф и сложные технические решения. За эксплуатацией сооружений сейчас будут следить 180 военнослужащих.

Власти Крыма обратились за помощью к Министерству обороны месяц назад. Сейчас столица Крыма ежедневно потребляет до 160 тысяч кубометров. Две трети этого объема компенсируют за счет воды из артезианских скважин в Иваново и Вилино, а также с помощью переброски большого объема из Тайганского водохранилища.

"Думаю ситуация сейчас улучшится, критическая ситуация позади. Ограничения, которые планировались, уже не будут", - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Водохранилища естественного стока сильно обмелели из-за малоснежной зимы и отсутствия обильных осадков весной. Только за последний месяц общий запас всех резервуаров Крыма уменьшился практически на 10%.

2 миллиона кубометров - критический объем, при котором забирать воду из Симферопольского водохранилища уже не получится. Чтобы не допустить такой ситуации, власти Крыма принимают различные меры, в том числе такие. Прокладка магистрали позволит снизить нагрузку на Симферопольское водохранилище и даст возможность увеличить запасы.

Чтобы решить проблему с водоснабжением полуострова, ученые из Крымского федерального университета уже предложили собирать конденсат в карстовых породах, а также использовать подземные источники, уходящие в море. Кроме того власти республики уже объявили тендер на искусственное увеличение осадков из дождевых облаков с помощью авиации. А система переброски воды между водохранилищами позволит перебрасывают запасы в самые засушливые регионы полуострова.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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