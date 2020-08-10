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ОНФ запустил горячую линию по программе кешбэка за покупку туров

15:00
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Все подробности можно узнать по телефону

Узнать, как получить кешбэк за поездки по России, теперь можно по телефону горячей линии. Её запустил Общероссийский народный фронт, передает "ТВ Центр".

Вернуть можно будет от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Это зависит от цены путёвки. Программа стартует в этом месяце и продлится до конца года. К ней уже присоединились тысячи туроператоров и гостиниц. Участвуют все регионы России. Разработаны уникальные туры в Хакасию, на Байкал, маршруты "Русская Балтика" и "Русский север". Ожидается, что возможностью вернуть часть средств могут воспользоваться три миллиона россиян.

"Приход профессиональных туроператоров к разработке этих маршрутов дают, прежде всего, доступность. Например, цена на Байкал у нас сейчас стартует с 30 тысяч рублей. И благодаря чартерным рейсам, которые выполняются по большинству регионов, появляется такая уникальная возможность более доступного отдыха", - заявил вице- президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

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