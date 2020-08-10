Врачам за работу с COVID-пациентами стаж засчитают по схеме "день за два"

Медики смогут выйти на пенсию досрочно

Медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, выйдут на пенсию досрочно. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Один день помощи пациентам с коронавирусом будет засчитываться как два рабочих дня, сообщает "ТВ Центр". Новый порядок исчисления пенсионного стажа действует с первого января до конца сентября этого года. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.

"Благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены". – заверил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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