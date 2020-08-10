Космические корабли могут украсить хохломой и гжелью

В поддержку отечественного туризма

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой.

Свою идею глава корпорации объяснил желанием поддержать внутренний туризм и сохранить традиции русских народных промыслов. Об этом он заявил в программе "Личные связи" на YouTube.

"Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции", - отметил Рогозин. (Цитата по РИА Новости).

По словам главы "Роскосмоса", у него есть и другая идея – выпустить целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.

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