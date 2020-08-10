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Москвичей предупредили о приближении циклона с арктических морей

15:06
  • понедельник
  • 10 августа 2020

В столичный регион придут кратковременные дожди

Москва готовится к похолоданию. На столицу надвигается циклон с арктических морей. Он принесёт с собой ветер и осадки. Сегодня горожане ещё успеют погреться на солнце. В течение дня воздух прогреется до 27 градусов.

Но начиная с завтрашнего дня температура начнет резко падать. Во вторник - не выше 21. В столичный регион придут кратковременные дожди. Ночью похолодает до 12. А вот к среде придётся утеплиться уже основательно, передает "ТВ Центр".

"Самым холодным днем на неделе будет среда. Температура не превысит отметок 15-17 градусов. Переменная облачность, также возможен небольшой дождь. Во второй половине недели температура медленно начнет повышаться. Хотя погода сохранится прохладная. В четверг температура в Московском регионе - от 14 до 19 градусов. В пятницу - 16-21", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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