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Собянин рассказал о создании футбольных стадионов во всех округах столицы

15:01
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Один такой открылся в Северном Медведкове

Сергей Собянин также приехал сегодня на открытие спортивного комплекса в столичном районе Северное Медведкове.

Новый стадион с полноразмерным футбольным полем, система подогрева и современное искусственное покрытие из синтетической травы позволят проводить тренировки круглый год. Рядом располагается легкоатлетический сектор с беговыми дорожками, зонами для прыжков в длину и высоту и площадкой для игр с мячом.

Во время соревнований на трибунах смогут разместиться более 250 зрителей. Здесь будут заниматься юные воспитанники спортивных школ. Тренироваться смогут и все желающие

"Мы решили в каждом округе построить по такому стадиону. Уже 6 построили. Ещё 5 построим в течение этого года, следующего. И каждый округ практически будет иметь такой первоклассный, профессиональный стадион. Стадионов много в Москве разных, но таких, чтобы можно было круглый год заниматься - очень мало. Чемпионат мира прошел, а популярность футбола не уменьшается. Количество ребят, которые занимаются футболом в Москве, не только ребят и взрослых, около 300 тысяч человек", - сообщил Сергей Собянин.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

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