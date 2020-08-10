Как работает Можайский гидроузел

Главная задача гидроузла - водоснабжение Москвы

Это лето может стать самым дождливым в столице за всю историю метеонаблюдений. В такой период угроза затопления населённых пунктов является высокой. Так, в июле под водой оказались десятки участков в подмосковной Рузе. Уровень заполнения Можайского водохранилища поднялся почти до критической отметки.

На Можайском водохранилище стоит солнечная погода. На поверхности - мелкая рябь, чайки то испуганно взлетают с дамбы, то начинают охотиться. Гидроузел работает в штатном режиме.

Сейчас в этом бетонном лотке совсем не осталось воды. Лишь небольшие ручьи текут по поверхности. Затворы водосбросов закрыты. А это значит, что пик паводка Можайский гидроузел прошел успешно.

Но еще две недели назад картина была совсем иной. Лето, которое может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений, принесло обильные осадки. Уровень водохранилища всего на 29 сантиметров не доходил до критической отметки. Под угрозой были населенные пункты как возле акватории, так и за плотиной, ниже по течению реки. И чтобы не допустить разрушения дамбы, воду сбрасывали со скоростью до 120 тонн в секунду.

"Мы смотрим на приточность, на изменения уровня в водохранилище. Соответственно, путем математических расчетов принимаем решение совместно с управлением водоснабжения, насколько открыть затворы и какое количество воды пропустить в нижний бьеф", - сказал главный инженер Можайского гидроузла Сергей Карпеченков.

В шести километрах от дамбы выше по течению стоит водонасосная станция. После заполнения Можайского водохранилища река Колоч могла затопить Бородинское поле, поэтому их перекрыли дамбой. Таким образом удалось сохранить исторический памятник.

"Уровень воды в Можайском водохранилище всегда выше, чем в реке Колоч. При повышении воды в реке Колоч насосная станция перекачивает ее в Можайское водохранилище", - заявил Александр Балахонов, инженер Можайского гидроузла.

В теле плотины рядом с местом холостого сброса – вода приносит и пользу. Местная ГЭС, правда, не сравнится с теми, что стоят на великих русских реках.

"Здесь работают два генератора. На полной мощности они могут обеспечить поселок в несколько сотен домов электричеством", - сообщил электромонтер Можайского гидроузла Евгений Андросов.

Гидроузел построили 60 лет назад. Он объединяет четыре водохранилища: Можайское, Истринское, Рузское и Озернинское. Воду сбрасывают в Москву-реку, затем она отбирается для москвичей на Рублевском водозаборе. Поэтому отбор проб и проверку качества здесь проводят ежедневно.

"У нас 40 точек отбора природной воды, 35 точек отбора сточной. У нас три направления анализа есть: физико-химический, микробиологический и гидробиологический анализ. Всего около 25 показателей контроля", - рассказала инженер-химик можайского отделения Центра контроля качества воды Нина Николаева.

И это конечно главная задача гидроузла - водоснабжение Москвы. Ведь он питает примерно половину населения столицы.

Иван Колесников, Алексей Овчинников, Илья Хуртин, Илья Милитдинов. "ТВ Центр".

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