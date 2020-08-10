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В театральных вузах Москвы прошли очные экзамены

15:37
  • понедельник
  • 10 августа 2020

С соблюдением всех мер безопасности

Вместо прослушиваний - видеозарисовки. Театральным вузам Москвы в этом году пришлось принимать абитуриентов в необычном для себя формате. Из-за пандемии первые туры вступительных испытаний прошли виртуально. Но будущих актёров это не испугало. То, что для преподавателей обернулось дополнительными сложностями, абитуриентам добавило шансов.

В этот момент они совсем не играют. Волнуются по-настоящему. Набрать побольше воздуха - и как в омут с головой, на решающий последний экзамен-собеседование.

В этом году театральным вузам пришлось едва ли не труднее остальных. Отборочные туры, те самые, где читают басню, прозу и стихи, часто проходили в жанре видеозарисовок.

В знаменитой Щуке на актерском было почти три с половиной тысячи таких видеовизиток! Приемная комиссия отсмотрела всё, говорит Кирилл Пирогов. Последние годы он ставил спектакли со студентами в Учебном театре. А в этом году впервые станет мастером курса, набирать который пришлось вот так нестандартно, почти интуитивно. Признается - вздохнули с облегчением, когда разрешили провести часть прослушивания очно.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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