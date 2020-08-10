Водитель сбил курьера в Москве (видео)

О состоянии пострадавшего не сообщается

В Москве на Мосфильмовской улице автомобиль сбил курьера на велосипеде, передает "ТВ Центр".

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что курьер на велосипеде начинает движение по пешеходному переходу, но не видит машину, которая двигается по соседней с электробусом полосе и не притормаживает перед зеброй. В итоге произошло столкновение.

О состоянии пострадавшего курьера не сообщается. Пользователи соцсетей обсуждают, что курьер сам нарушил правила движения, ведь переходить дорогу рекомендуется пешком, а велосипед везти рядом.

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