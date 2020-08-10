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Лукашенко побеждает на выборах на фоне беспорядков

14:48
  • понедельник
  • 10 августа 2020

По данным ЦИК, за него проголосовали больше 80% белорусов

В Белоруссии подводят итоги президентских выборов. По предварительным подсчётам, лидирует Александр Лукашенко. За него проголосовали более 80 процентов граждан. С победой белорусского коллегу поздравил Владимир Путин. На втором месте в президентской гонке - Светлана Тихановская. Её поддержали около 10 процентов проголосовавших. Против всех высказались 6 процентов. Явка - высокая. Избирательные участки работали по всему миру. В Москве у посольства Белоруссии даже образовались очереди. Накануне вечером в ряде городов республики произошли беспорядки.

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Явка на выборах президента Белоруссии составила 84%, об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина . Предварительные итоги показывают уверенную победу Александра Лукашенко - за него проголосовали 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%.

На втором месте Светлана Тихановская  - за нее проголосовало чуть меньше 10 процентов избирателей. Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев  и Сергей Черечень получили от 1 до 2 процентов. Против всех кандидатов высказались 6% избирателей. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Судя по переполненным урнам  и очередям, такой активности избирательные комиссии не ожидали. Чтобы у всех  желающих была возможность отдать свой голос, некоторым участкам пришлось продолжить работу и после восьми вечера. Огромный интерес к выборам проявили и те, кто голосовал за рубежом. У посольства Белоруссии в Москве выстроились очереди. Похожая обстановка у представительств страны в Польше и США.

На участках дежурили  50 тысяч национальных и 250 международных наблюдателей. В миссии СНГ уже сообщили, что выборы в Белоруссии были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан.

А вот в штабе оппозиции  предварительные итоги выборов не признают и считают победителем Светлану Тихановскую. Она уже сделала соответствующее  заявление: "Мы  не  признаем результаты выборов. Мы  видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать".

Впрочем, все кандидаты призывали накануне не ходить на митинги. Но, как только стемнело, в Минске и еще в нескольких городах начались беспорядки. Протестующие пытались занять центральные районы города. Правоохранительные органы с самого начала  решительно пресекали все попытки митингующих  перекрыть движение на основных городских магистралях. Произошли стычки. В полицейских летят камни и бутылки. Несколько десятков человек раскачивают автозак. Усиленные наряды милиции, ОМОНа и внутренних войск  пытаются рассеять топу с помощью водометов и шумовых гранат. А эти кадры быстро растиражировали в соцсетях.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что подсчет голосов затянулся из-за того, что комиссию пришлось эвакуировать из Дома правительства.  В МВД республики заявили, что пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и  более 50 гражданских  лиц. Еще ночью появились сообщение об одном погибшем, но правоохранители  и Минздрав эту информацию опровергли.  По последним данным, задержаны не менее 213 человек.

"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии  Ольга Чемоданова.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что по фактам беспорядков возбуждены уголовные дела. Александр Лукашенко уже выступил с заявлением. Его слова цитируют белорусские СМИ. Глава государства считает, что протестующими управляли из-за рубежа.

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - сказал Лукашенко.

Опубликованные сегодня результаты выборов – предварительные. Окончательные  итоги опубликуют в конце недели.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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