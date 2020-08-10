Путину доложили о защите персональных данных россиян

Президент провел встречу с главой Роскомнадзора

Защита персональных данных в интернете, борьба с запрещённым контентом и улучшение качества связи. Об этом говорили в понедельник в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Роскомнадзора Андреем Липовым.

"Мы все говорим, и не только говорим, а предпринимаем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этой связи, конечно, особенно актуальным является вопрос защиты персональных данных. Законом у нас предусмотрено девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан. Пожалуйста, как ваше ведомство выстраивает работу по этому направлению?" – поинтересовался Путин.

"Есть ряд предложений, с помощью которых можно было бы улучшить ситуацию. Вот, возьмём штрафы: у нас самый большой штраф – 75 тысяч рублей за утечку персональных данных, вернее, за неправомерное их использование. Но это несоизмеримо с той выгодой и с тем ущербом, которые получает нарушитель в связи с их обработкой", - заявил Липов.

"То есть – и гражданин, имея в виду ущерб для граждан", - отметил президент.

"Да, ущерб для граждан. Срок давности: он почему-то очень маленький. Мы бы хотели его увеличить, предложить – до года, потому что иногда дела просто не успевают быть рассмотренными в суде", - сказал глава Роскомнадзора.

Более полутора миллионов материалов на запрещённые темы удалены из интернета за последние восемь лет - с момента, когда соответствующий закон вступил в силу. Большинство таких публикаций - экстремистского и террористического характера. Чтобы не допустить попадание подобных статей в свободный доступ, 800 сотрудников ведомства в круглосуточном режиме мониторят СМИ и социальные сети. Другая важная задача - улучшение качества связи и повышение выносливости сетей. Важность этой задачи стала очевидной в период пандемии.

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