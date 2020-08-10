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Число пострадавших при взрыве в Волгограде увеличилось втрое

14:14
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Среди пострадавших есть пожарные

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12.
Взрыв газовой цистерны в Волгограде попал на видео

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Среди госпитализированных есть четверо сотрудников МЧС. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Днем в понедельник в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. На данный момент пожар потушен. Сейчас идет разбор сгоревших конструкций и проливка территории.

Причины ЧП неизвестны. Их установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

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Последствия взрыва газовой цистерны в Волгограде
Последствия взрыва газовой цистерны в Волгограде
Последствия взрыва газовой цистерны в Волгограде
Взрыв газа в Волгограде
Взрыв газа в Волгограде
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