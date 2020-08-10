Число пострадавших при взрыве в Волгограде увеличилось втрое

Среди пострадавших есть пожарные
Число пострадавших в результате взрыва и пожара на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Среди госпитализированных есть четверо сотрудников МЧС. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
Днем в понедельник в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. На данный момент пожар потушен. Сейчас идет разбор сгоревших конструкций и проливка территории.
Причины ЧП неизвестны. Их установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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