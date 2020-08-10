Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Столица продолжает наращивать объемы тестирования

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, суточный прирост заболевших составляет не более 0,3%, несмотря на "достаточно активное движение населения".

Собянин сообщил, что в Москве наращиваются объемы тестирования на коронавирус. По этому показателю российская столица занимает первое место среди мегаполисов мира. Этим объясняется количество выявленных бессимптомных больных - около 60%.

"На сегодняшний день [объем тестирования] составил более 300 тысяч. Это в два раза больше, чем в Нью- Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде", - подчеркнул мэр, добавив, что власти не планируют снижать темпы тестирования.

Вместе с тем, в Москве началось нарастание заболеваемости ОРВИ и гриппом. Город уже готовится к вакцинации. Кроме того, принято решение разделить потоки больных.

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