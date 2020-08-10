Состояние Ефремова резко ухудшилось

Актеру дважды вызвали скорую помощь

Состояние актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, резко ухудшилось.

У артиста возникли проблемы с сердцем, заявил ТАСС адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее с ним", - отметил защитник.

По данным Telegram-канал Life Shot, Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт. Прибывшие медики диагностировали у актера транзиторную ишемическую атаку - острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу. Госпитализировать артиста не стали.

Несмотря на состояние, Ефремов планирует прийти на следующее заседание суда, которое намечено на 11 августа, передает РИА Новости. По словам Пашаева, актер хочет, чтобы все скорее закончилось.

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