ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Состояние Ефремова резко ухудшилось

14:39
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Актеру дважды вызвали скорую помощь

Состояние актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, резко ухудшилось.
Ефремов намекнул на происки зловещего двойника

У артиста возникли проблемы с сердцем, заявил ТАСС адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее с ним", - отметил защитник.

По данным Telegram-канал Life Shot, Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт. Прибывшие медики диагностировали у актера транзиторную ишемическую атаку - острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу. Госпитализировать артиста не стали.

Несмотря на состояние, Ефремов планирует прийти на следующее заседание суда, которое намечено на 11 августа, передает РИА Новости. По словам Пашаева, актер хочет, чтобы все скорее закончилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Ефремов под конвоем
Михаил Ефремов под конвоем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.