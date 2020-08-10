Ирена Понарошку объявила о разводе и пошутила о фамилии экс-супруга

Развод - это не повод для грусти

Слухи о семейном крахе Ирены Понарошку и Александра Листа ходили давно. 10 августа телеведущая поставила точки над "i". Как оказалось, Таганский районный суд расторг их брак.

"Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью", - написала Ирена Понарошку. При этом она добавила шуточный хештег "и с чистого Листа", обыграв фамилию супруга.

Судя по ее веселому тону, супруги давно хотели развестись. Вероятно, пандемия коронавируса помешала им сделать это раньше.

Диджей Александр Лист, более известный как DJ List, ничего не написал в соцсети по поводу развода. Хотя именно он первым рассказал о сложностях, которые у него возникли в отношениях с супругой. По мнению диджея, жену не устраивает его положение в обществе и размер его заработка.

Ранее СМИ писали, что супруги без адвокатов договорились о разделе имущества и алиментах на детей - 9-летнего Серафима и 1,5-годовалого Теодора.

- В добрый путь! Все что ни делается - к лучшему! Главное, это ваши прекрасные дети, которым повезло родиться от союза таких классных родителей.

- Да что же такое творится? 2020, ты пьян, уходи!

- Не поворачивается палец поставить лайк!

- Все равно грустно, когда разводятся семьи.

- Была догадка. Теперь есть ясность.

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