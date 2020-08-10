Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ведется непрерывный мониторинг

Ситуация с COVID-19 в стране улучшается. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса.

Между тем, отметил Мишустин, в стране, как и прежде, ведется тестирование населения на коронавирус, а также постоянный мониторинг по выявлению зараженных, пишут argumenti.ru.

Ранее Мишустин заявил, что медицинские работники, которые лечат пациентов с COVID-19 и подозрением на него, выйдут на пенсию досрочно. Один день помощи пациентам с коронавирусом будет засчитываться как два рабочих дня.

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