ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

15:32
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Ведется непрерывный мониторинг

Ситуация с COVID-19 в стране улучшается. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса.
Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Между тем, отметил Мишустин, в стране, как и прежде, ведется тестирование населения на коронавирус, а также постоянный мониторинг по выявлению зараженных, пишут argumenti.ru.

Ранее Мишустин заявил, что медицинские работники, которые лечат пациентов с COVID-19 и подозрением на него, выйдут на пенсию досрочно. Один день помощи пациентам с коронавирусом будет засчитываться как два рабочих дня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.