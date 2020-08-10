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Названы регионы России с сильным иммунитетом к коронавирусу

15:38
  • понедельник
  • 10 августа 2020

На данный момент, их 4

Глава Роспотребнадзора назвала регионы России, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу.

Результаты проведенного исследования показали, что такие люди живут в Татарстане (31,5%), Санкт-Петербурге (26%), Тюменской (24,5%) и Тульской областях (27,8%).

"Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что проводимые исследования подтверждают выработку иммунитета к коронавирусу, пишет ТАСС.

По данным на 10 августа, в России за все время было выявлено 892 654 заразившихся коронавирусом. Скончался 15 001 пациент, выздоровел 696 681 человек.

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