Шварценеггер впервые стал дедушкой

Его дочь принимает подарки и поздравления

Сын Арнольда Шварценеггера проговорился о том, что его знаменитый отец впервые стал дедушкой. У 30-летней Кэтрин Шварценеггер и 41-летнего актера Криса Пратта родилась дочка.

Патрика Шварценеггера подловили в магазине Санта-Барбары. В руках он держал подарок с розовой ленточкой. "Они в порядке, - сказал сын Шварценеггера о сестре и ее муже. - Только что приобрел для нее маленький подарок". Журналисты немедленно сделали вывод, что Кэтрин Шварценеггер родила.

По данным dailymail.co.uk, в минувшую пятницу родители Кэтрин - Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер - приехали к ней в гости. Шрайвер провела в доме дочери больше времени, чем голливудский актер.

СМИ также сообщили, что Криса Пратта видели в одной из больниц Санта-Моники.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт пока не комментировали эту информацию. О своей беременности Кэтрин сообщила 1 мая. К тому времени у нее уже заметили внушительный животик. Отметим, что для Кэтрин это первый ребенок, а у Пратта есть семилетний сын от предыдущих отношений, пишет eg.ru.

Напомним, что у Арнольда Шварценеггера четверо детей от Марии Шрайвер, а также сын от Милдред Баены, которая служила у него домработницей.

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