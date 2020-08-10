"Не по-братски": Захарова о действиях Минска в отношении российских журналистов

Действия силовых органов Белоруссии были непропорциональными, отметила дипломат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия белорусских силовиков в отношении российских журналистов. Она отметила, что они "непропорциональны".

На своей странице в Facebook она сообщила, что многие из журналистов добросовестно запросили аккредитацию по всем правилам и заранее. "Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове", - приводит слова Захаровой ТАСС.

"Это точно не по-братски. Так нельзя", - резюмировала дипломат.

Накануне Захарова сообщила, что журналистов российского телеканала "Дождь" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации. Корреспонденты освещали проходящие 9 августа в Белоруссии президентские выборы.

В понедельник в Белоруссии подводят итоги голосования. По предварительным подсчетам, лидирует Александр Лукашенко. За него проголосовали более 80% граждан. Светлану Тихановскую поддержали около 10% проголосовавших.

В Минске и еще в нескольких белорусских городах накануне вечером начались беспорядки:

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