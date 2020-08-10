Отмечающий день рождения Антонио Бандерас заразился COVID-19

10 августа ему исполнилось 60 лет

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Свой день рождения он вынужден отмечать в изоляции.

"Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине после того, как [тест] дал положительный результат на заболевание COVID-19", - написал Бандерас в Twitter.

По словам знаменитости, он чувствует себя относительно хорошо, но испытывает слабость.

Напомним, что в 2017 году Бандерас перенес инфаркт.

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