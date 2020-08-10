ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский Су-27 отогнал от госграницы два самолета США

16:35
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Они летели над нейтральными водами Черного моря

10 августа истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднялся в воздух для перехвата двух американских самолетов-разведчиков. 
Американские истребители приблизились к Ту-95 у Аляски. Видео

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США заметили над нейтральными водами Черного моря. Они направлялись к российской границе, но развернулись при появлении Су-27. 

"После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России. 

В центре подчеркнули, что Су-27 действовал в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.  

9 августа произошел подобный инцидент. Российский Су-27 из состава сил Южного военного округа поднялся на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ARIES ВМС США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-27 ВВС России
Истребитель Су-27 ВВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.