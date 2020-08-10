Российский Су-27 отогнал от госграницы два самолета США

Они летели над нейтральными водами Черного моря

10 августа истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднялся в воздух для перехвата двух американских самолетов-разведчиков.

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США заметили над нейтральными водами Черного моря. Они направлялись к российской границе, но развернулись при появлении Су-27.

"После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

В центре подчеркнули, что Су-27 действовал в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

9 августа произошел подобный инцидент. Российский Су-27 из состава сил Южного военного округа поднялся на перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ARIES ВМС США.

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