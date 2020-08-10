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Председатель Мосгордумы Шапошников: в Москве продолжается цифровизация городской среды

16:43
  • понедельник
  • 10 августа 2020

В столице успешно работают "умные перекрестки"

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал о цифровизации городской среды в Москве. Благодаря ей в городе успешно работают так называемые "умные перекрестки".

"По данным Центра обеспечения дорожного движения, оборачиваемость перекрестков после переоснащения возрастает примерно в два раза. А среднее время прохождения перекрестка сокращается на 15 — 20%. Всего таких перекрестков по городу запланировано построить около полутысячи", - приводит его слова "АиФ".

По словам парламентария, схема "умных перекрестков" уже прошла апробацию в ряде городов мира.

"Умные перекрестки" удобны пассажирам общественного транспорта: "зеленая улица" означает повышение средней скорости, а значит, и комфорта перевозки. Также удобство оценят автомобилисты: во многих случаях красный свет, необходимый для пропуска общественного транспорта, теперь загорается не по часам, а только по факту появления автобусов или трамваев. Новинка должна понравиться и пешеходам: "умные перекрестки" сопровождаются, как правило, пешеходными кнопками, включающими для перехода зеленый свет", - отметил Шапошников.

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