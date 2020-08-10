Участники экосубботника вывезли из парка "Лосиный остров" рекордное количество мусора

В общей сложности на уборку вышли 75 человек

Участники экологического субботника, который прошел в национальном парке "Лосиный остров", вывезли с берегов Яузы рекордное количество мусора. Об этом сообщил секретарь московского городского регионального отделения "Единой России" Андрей Метельский.

Он отметил, что это уже не первый субботник на этой территории. "Наш депутат Евгений Шустров, член Совета муниципального округа "Богородское", ежегодно организует подобные акции. И каждый раз отсюда вывозим сотни мешков мусора. Да, становится чище, но только на время. Потому что через год снова волонтерам приходится вывозить мешки с отходами. Сегодня, мне кажется, поставили рекорд. И я практически уверен, что через год тут снова будет вонь и кучи отходов. Считаю, это путь к экологической катастрофе. Необходимо обратить внимание районной власти на данную ситуацию. Если нужно, то привлечь ресурсы префектуры Восточного округа. Как можно терпеть такие вещи в современной Москве?!", - сказал Андрей Метельский. Он добавил, что в общей сложности на уборку вышли 75 человек.

Метельский отметил, что большинство парков и скверов в городе содержатся практически в идеальном состоянии. "Но все еще остаются такие территории как, например, некоторые участки "Лосиного острова", Терлецкий парк, отдельные набережные, которые выпадают из зоны внимания городской власти и нуждаются в дополнительной очистке. Это вопрос экологического благополучия Москвы. Нельзя упустить этот вопрос. Вместе с коллегами по партии мы намерены обратить внимание руководства города на ситуацию в парке и, если будет необходимо, силами депутатов партии "Единая Россия" проработать законодательные механизмы решения этой проблемы", - приводит его слова АГН "Москва".

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